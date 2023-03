Moderner Hubschrauber für DRF Luftrettung in Niebüll

Umwelt: Vogt fordert Klarheit über Sondervermögen für Klimaschutz

Vor den Haushaltsberatungen hat die FDP die Finanzpolitik der schwarz-grünen Koalition scharf kritisiert. «Es gibt einen Rückfall in alte Zeiten: Man will nicht mehr sparen», sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag. Seine Fraktion verlange noch vor den abschließenden Haushaltsberatungen am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde Auskunft über das von Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ins Spiel gebrachte Sondervermögen für Klimaschutz. Die Opposition müsse wissen, was die Regierung in den kommenden Jahren mit dem Haushalt vorhat.