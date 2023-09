Landtag einig in der Bedeutung von Frauenhäusern

Rhein: Fußfesseln als Hilfe im Kampf gegen häusliche Gewalt

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Forderung nach elektronischen Fußfesseln für Täter bei häuslicher Gewalt bekräftigt. Er verwies darauf, dass die Polizei in Hessen und im Bund in den vergangenen Jahren eine steigende Zahl von Fällen registriert habe. Neun von zehn Tatverdächtigen seien männlich. «Statistisch gesehen wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist höchst alarmierend und nicht hinnehmbar», sagte Rhein bei einem Besuch der Gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder in der Justizvollzugsanstalt im südhessischen Weiterstadt am Freitag.