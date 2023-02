Harry Potter zaubert wieder: Stück feiert Hamburg-Premiere

Das Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» hat den Weg zurück auf die Bühne gefunden. Als deutlich kürzere Version. Die Premiere in Hamburg begeisterte auch viele Prominente.

Es wird wieder gezaubert in Hamburg: Die neue und deutlich kompaktere Version des Theaterstückes «Harry Potter und das verwunschene Kind» hat am Sonntagabend im Mehr!-Theater am Großmarkt seine Premiere gefeiert. Unter den Gästen waren unter anderem die Moderatorinnen Aline Abboud, Anja Reschke, Cathy Hummels, die Schauspieler Benno Fürmann, Rhea Harder, Collien Ulmen-Fernandes und Susan Sideropoulos, Musiker Stefan Gwildis und Boxerin Susi Kentikian.

Von Dezember 2021 bis Januar 2023 war das fünfstündige Stück von J. K. Rowling, John Tiffany und Jack Thorne, das sich um den erwachsenen Zauberlehrling Harry Potter und seinen Sohn dreht, noch in zwei langen Teilen aufgeführt worden. Nun ist es ein gut dreistündiges Theaterstück in zwei Akten. Die fast um die Hälfte gekürzte Version ist bereits in den USA, Japan, Kanada und Australien gezeigt worden.

Mit der kompakten Inszenierung können nun doppelt so viele Zuschauer erreicht werden. Denn das Theaterstück kann zweimal am Tag gespielt werden, 1670 Menschen passen in den an einen alten Bahnhof erinnernden Saal. Acht Shows sind wöchentlich geplant. Die lange Version hatten innerhalb von mehr als einem Jahr rund 350 000 Besucher gesehen. Die Auslastung für die kompakte Version liegt einer Sprecherin zufolge im Februar 2023 bereits bei 98 Prozent.