Team Malizia führt beim Gipfelsturm auf Kurs Kap Hoorn

Segelsport: The Ocean Race: Boris Herrmanns Team Malizia rückt vor

Boris Herrmanns Team Malizia ist auf der «Südpolarmeer-Autobahn» richtig in Fahrt. In der laufenden Königsetappe der Weltumseglung Ocean Race rückte die Crew des Hamburger Skippers auf Rang drei vor. Angeführt wird das Feld weiter vom Schweizer Team Holcim-PRB. Die Mannschaft von Kevin Escoffier verteidigte am neunten Tag auf See einen souveränen 440-Seemeilen-Vorsprung auf das französische Team Biotherm erfolgreich. Rund 90 Seemeilen dahinter greift Team Malizia mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 20 Knoten im Indischen Ozean beim 46. Breitengrad Süd weiter an.