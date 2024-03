Rot-Grün will mehr Tempo beim Hamburger Netzausbau

Grüner Glasfaserausbau: Spatenstich für Vodafones umweltschonendes Pilotprojekt in Freiburg

Schnelles Internet, auch während der Stoßzeiten, ohne große Bauarbeiten vor der Haustür – dazu noch nachhaltig und umweltschonend. Dass das funktioniert, zeigt Vodafone mit einem Pilotprojekt in Freiburg. Möglich ist der umweltschonende Netzausbau durch den Einsatz von moderner Verlege-Technik. Ein Spartenstich, der gleichzeitig der nächsten Schritt in Vodafones grüne Zukunft ist: Mit dem Start des Glasfaserausbaus in Freiburg beginnt der Düsseldorfer Kommunikationskonzern mit einem Pilotprojekt, das es so noch nicht in Deutschland gab. In Freiburg startet Vodafone den grünen Glasfaserausbaus in Deutschland. Peter Pfannenstiel Geschäftsführer SPIE, Martin Horn Oberbürgermeister Freiburg, Michael Jungwirth Mitglied der Geschäftsleitung Vodafone Deutschland. — Bild: Valéry Kloubert Insgesamt 21.000 Kabel-Haushalte erhalten mehr Bandbreiten-Kapazität, 7.000 Wohneinheiten der Wohnungswirtschaft werden an Glasfaser angeschlossen und der Netzausbau ist dabei ...