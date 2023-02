Erneut Warnstreik bei den Post-Beschäftigten im Norden

Gewerkschaften: Warnstreik bei der Post in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem bundesweiten Warnstreik bei der Post aufgerufen. Die Beschäftigten in den Brief- und Paketzentren auch in Hamburg und Schleswig-Holstein seien ab Donnerstag um 17.00 Uhr sowie am Freitag ganztägig aufgerufen, die Arbeit niederzulegen, teilte Verdi mit. In Hamburg beteiligten sich nach Angaben eines Verdi-Sprechers am Abend etwa 140 und in Schleswig-Holstein bis zu 100 Postbeschäftigte.