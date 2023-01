Hochbahn warnt vor Fahrtausfällen wegen Warnstreik

Hamburger Airport: Warnstreik: Keine großen Auswirkungen erwartet

Beschäftigte einer Instandhaltungsfirma am Hamburger Flughafen wollen von Sonntagabend an für 48 Stunden in den Warnstreik gehen, um eine bessere Bezahlung durchzusetzen. Auf die Reisenden und die Starts und Landungen am Airport werde dies aber voraussichtlich keine Auswirkungen haben, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Abend. Die streikenden Beschäftigten gehören zur Real Estate Maintenance GmbH (RMH), die mit 180 Mitarbeitern unter anderem für die Instandhaltung der Technik bei der Gepäckbeförderung und den Startbahnen zuständig ist. Sie ist eine 100-prozentige Tochterfirma des Airports.