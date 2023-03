Tausende Beschäftigte wollen am Donnerstag streiken

Warnstreik: Klinikbeschäftigte im Norden legen Arbeit nieder

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben Beschäftigte des Gesundheitswesens in Hamburg und am Städtischen Krankenhaus in Kiel am Mittwoch mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niedergelegt. In Hamburg war es der zweite Warnstreiktag in Folge, in Kiel wurde an einem Tag gestreikt. In beiden Städten sind am Vormittag Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Die Stimmung sei gut, sagte der Gewerkschaftssekretär des Verdi-Bezirks Kiel-Plön, Christian Godau. Er rechne mit bis zu 150 Demonstrierenden in Kiel. Am Morgen seien es zunächst 60 bis 70 gewesen, die in den Ausstand getreten sind.