Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg streiken

Tarifkonflikt: Verdi erhöht Druck: Neue Warnstreiks

Erneut stehen Einschränkungen bei Müllabfuhr und in Krankenhäusern an: Die Gewerkschaft Verdi kündigt kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde in Berlin und Brandenburg weitere Warnstreiks an. Besonders turbulent dürfte es am Montag werden.