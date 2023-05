Dieselfahrverbot auf Max-Brauer-Allee soll fallen

Das Dieselfahrverbot zur Luftreinhaltung auf der Hamburger Max-Brauer-Allee soll noch in diesem Jahr fallen. Das teilte die Umweltbehörde am Donnerstag mit, zuvor hatten Hamburger Medien darüber berichtet. Ein konkreter Termin stehe noch nicht fest. Die Maßnahme an der Stresemannstraße aber bleibe bestehen. Als erste Stadt in Deutschland hatte Hamburg 2018 Dieselfahrverbote erlassen. Die Einführung der Fahrverbote war umstritten - Teile der Opposition kritisierten sie als Symbolpolitik.

Ein Fahrverbotsschild für Fahrzeuge mit Diesel-Motor bis Euro5 steht an der Max-Brauer-Allee. © Daniel Bockwoldt/dpa

«Ich habe immer versprochen, dass wir die Durchfahrtsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge in der Max-Brauer-Allee aufheben werden, wenn die Messwerte es hergeben», sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Das sei nun der Fall, die Belastung mit Stickstoffdioxid sei dauerhaft unter den Grenzwert gesenkt worden. Um die Maßnahmen aufzuheben, muss laut Behörde nachgewiesen werden, dass der Grenzwert auch ohne die jeweilige Vorschrift eingehalten wird. «Gutachterliche Immissionsprognosen zeigen für die Max-Brauer-Allee, dass nun auch mit Rückkehr von Dieselfahrzeugen bis einschließlich Euro 5 von einer sicheren und dauerhaften Grenzwerteinhaltung ausgegangen werden kann», teilte die Behörde weiter mit. Seit 31. Mai 2018 gelten an der Stresemannstraße für Lastwagen und an der Max-Brauer-Allee für Lastwagen und Autos Durchfahrtsbeschränkungen für ältere Dieselfahrzeuge. «Die Beschränkung in der Stresemannstraße kann derzeit noch nicht beendet werden, da keine sichere und dauerhafte Grenzwerteinhaltung ohne die LKW-Dieseldurchfahrtsbeschränkung prognostiziert wurde», hieß es.

