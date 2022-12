Weniger Gäste und Übernachtungen im Oktober im Land

Unfall: Rentner fährt in Hamburg mit Auto in Außengastronomie

In Hamburg ist ein Rentner am Mittwoch mit seinem Auto in den Bereich einer Außengastronomie gefahren. Der Fahrer lenkte sein Fahrzeug in der Waitzstraße im Stadtteil Othmarschen über den Gehweg und gegen einen Poller, wie die Polizei mitteilte. Dabei rammte das Auto auch Tische und Stühle eines Restaurants. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. Die Feuerwehr musste das Auto den Angaben zufolge anschließend von dem Poller herunterheben. Die Unfallursache war zunächst unklar, teilte die Polizei mit. In der Hamburger Waitzstraße hatte es in der Vergangenheit bereits ähnliche Unfälle gegeben, bei denen Autos den Gehweg überquerten und teilweise in Schaufenster hineinfuhren.