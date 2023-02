Deutschlands größtes Schiffsregister in Hamburg wächst

Klima: Linke: «Erschreckende» Landstrombilanz für Hamburger Hafen

Die Linken in der Hamburger Bürgerschaft haben eine «erschreckende» Bilanz zur Landstromnutzung von Schiffen im größten deutschen Seehafen gezogen. «Die Landstromanlage in Altona steht seit Jahren - und wird kaum genutzt», sagte der Hafenexperte der Linken-Fraktion in der Bürgerschaft, Norbert Hackbusch, der Deutschen Presse-Agentur. «Dabei zeigen China, die USA und jetzt Amsterdam, dass eine Landstrompflicht funktioniert. Und gerade in Hamburg mit seinem Hafen mitten in der Stadt ist die Durchsetzung auch entscheidend.» Daher will sich Fraktion im Hamburger Parlament nun für eine Landstrompflicht einsetzen. Zuvor hatte der NDR berichtet.