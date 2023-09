Vettels Segel-Team holt weiter auf

Sebastian Vettels Segelteam hat die SailGP-Regatta in Saint-Tropez mit einem Aufwärtstrend beendet. Die deutschen Neueinsteiger um Steuermann Erik Heil aus Strande belegten am Sonntag beim letzten der fünf Flottenrennen den vierten Platz. Nach der dritten von zwölf Regatten der Saison 2023/2024 liegt das von dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Vettel unterstützte Germany SailGP Team aber immer noch auf dem zehnten und letzten Rang der Gesamtwertung, weil den Newcomern zuletzt in Los Angeles aufgrund einer Kollision Strafpunkte abgezogen worden waren.

«Wir holen auf, langsam aber sicher. Platz sieben hier in Saint-Tropez fühlt sich gut an, wir könnten nicht glücklicher sein», sagte Heil. Auf die Frage, ob sein Team bis zum Ende seiner Premierensaison schon in der Lage sein wird, Rennen in der mit fünf Millionen Dollar dotierten führenden Profiserie des Segelsports zu gewinnen, sagte Heil: «Wir haben schon gute Momente. Unmöglich ist es nicht.»

Gewonnen hat den SailGP-Gipfel an der Côte d'Azur Sir Ben Ainslies britisches Team Ermirates GBR vor Australien und Spanien. Der mit vier olympischen Goldmedaillen erfolgreichste Olympiasegler der Sportgeschichte hatte zuletzt vor zweieinhalb Jahren eine SailGP-Regatta gewinnen können und sagte: «Es hat lange gedauert. Nun war es einer der absoluten Klassiker gegen die Australier, die ein großartiges Meisterteam sind. Dass wir sie überholen konnten, nehmen wir gerne.»

Besuch bekam der SailGP am Sonntag in Saint-Tropez von Ralf Schumacher, der sich die Technologie der F50-Katamarane ansah. Erik Heil erklärte dem 48-jährigen ehemaligen Formel-1-Fahrer, wie die Hightech-Geschosse funktionieren, die mit bis zu 100 Stundenkilometern auf Foils über das Wasser gleiten. Der SailGP wird am 23. und 24. September im italienischen Taranto fortgesetzt.