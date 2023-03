Vierjähriger bei Verkehrsunfall in Hamburg schwer verletzt

Berchtesgadener Land: Autofahrerin prallt in Lkw-Anhänger und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist im Berchtesgadener Land in einen Anhänger geprallt und schwer verletzt worden. Ein Lasterfahrer sei auf der Bundesstraße 21 bei Schneizlreuth in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) am Dienstag mit. Durch die Kollision sei die 34-Jährige am Montagabend in ihrem Auto eingeklemmt worden, hieß es. Zeugen verständigten den Notruf.