54 Jahre alte Schwimmerin in Ratzeburg verunglückt

Polizei setzt Suche nach Vermisster ohne Erfolg fort

Die Polizei in Ostwestfalen hat am Freitag die Suche nach einer seit Mittwoch vermissten 68-Jährigen an zwei Orten fortgesetzt. Neue Hinweise habe die Suchaktion an einem Baggersee in Halle und am Wohnort des getrennt von der Vermissten lebenden Ehemanns in Steinhagen nicht ergeben, teilte die Polizei am Freitagabend mit.