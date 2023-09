Home

Regional

Hamburg & Schleswig-Holstein

Rendsburg-Eckenförde: Polizei ermittelt nach Schüssen auf Mann in Rendsburg

Polizei ermittelt nach Schüssen auf Mann in Rendsburg

Nach mehreren Schüssen auf einen 35-Jährigen in einem Auto in Rendsburg hat die Polizei Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Der Mann war nach dem Vorfall am Samstagnachmittag unverletzt geblieben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Lediglich an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Ermittler suchen Zeugen des Vorfalls.

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Nach eigenen Angaben war der Mann am Samstag gegen 15.45 Uhr in sein Fahrzeug gestiegen. Noch bevor er losgefahren sei, habe ein dunkler Wagen vor ihm gehalten. Eine maskierte Person soll ausgestiegen und mehrere Schüsse auf ihn abgegeben haben. Danach sei der Schütze wieder eingestiegen und der Wagen in unbekannte Richtung weggefahren, hatte der Mann laut Polizei berichtet. Nach Angaben der Polizei sind die Hintergründe der Tat unklar. Eine groß angelegte Fahndung nach Eingang des Notrufs führte bisher nicht zur Ermittlung des Täters oder des Wagens.

© dpa