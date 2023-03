Feuerwehreinsatz: Bewohner bei Zimmerbrand in Hamburg-Altona schwer verletzt

Bei einem Zimmerbrand in Hamburg-Altona ist ein Mann schwer verletzt worden. Sein Zimmer im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Holstenstraße hatte am Montagabend in Flammen gestanden, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Auch eine darunterliegende Wohnung könnte durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Kräften an. Der Großteil der Löscharbeiten war nach etwa dreieinhalb Stunden beendet. Die Brandursache sowie die Schadenhöhe waren zunächst unklar.