VfB Lübeck vor Aufstieg in die 3. Fußball-Liga

Der VfB Lübeck steht vor dem Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Freitagabend ihr Heimspiel in der Regionalliga Nord gegen den SC Weiche Flensburg mit 2:0 (1:0) und sind damit nur noch rechnerisch einholbar. Lübeck hat als Tabellenzweiter aktuell 67 Punkte auf dem Konto. Die zweite Mannschaft von Hannover 96 steht als Dritter und einziger Aufstiegsrivale bei 55 Zählern.

Die zweite Vertretung des Hamburger SV, die nach dem 2:1 am Samstag gegen den TuS BW Lohne mit einem Spiel mehr und 70 Punkten Spitzenreiter ist, hat keine Lizenz für die dritthöchste deutsche Spielklasse beantragt. Nach der Serie 2022/23 steigt die beste Mannschaft der Regionalliga Nord direkt auf.

Die Niedersachsen können mit vier Siegen aus ihren verbleibenden vier Spielen zwar noch zum VfB aufschließen, müssten aber auch 26 Treffer in der Tordifferenz aufholen. Mit einem Remis beim SV Drochtersen/Assel würden die Hansestädter am nächsten Freitag die letzten Zweifel beseitigen. Lübeck spielte zuletzt in der Saison 2020/21 in der 3. Liga, stieg als Tabellen-19. aber direkt wieder ab.

In der Partie gegen die Flensburger hatte Felix Drinkuth vor den 5774 Zuschauern die Lübecker in der neunten Minute in Führung gebracht. Den zweiten Treffer der Gastgeber erzielte Vjekoslav Taritas dann in der Nachspielzeit (90.+5).