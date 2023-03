Innenministerium: Lapsus bei Angaben zu Koalitionsvertrag

Dem Innenministerium in Kiel ist ein Lapsus in Sachen politischer Bildung unterlaufen. «Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag die Einführung einer Eigenheimzulage in dieser Legislaturperiode vereinbart», heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des FDP-Landtagsabgeordneten Bernd Buchholz.

Bernd Bucholz (FDP), Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus und Spitzenkandidat der FDP, spricht. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Koalitionsverträge werden aber nicht von Regierungen abgeschlossen, sondern von Parteien - in diesem Fall von CDU und Grünen, was das Ministerium hinterher auch prompt einräumte. «Wir bitten die falsche Formulierung zu entschuldigen, die leider versehentlich in der Antwort des Innenministeriums auf die angesprochene Kleine Anfrage verwendet wurde», sagte ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

