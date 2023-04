Vier Millionen Euro Umsatzsteuer hinterzogen

Theater Lübeck stellt Spielplan für 2023/2024 vor

Das Theater Lübeck stellt in der Spielzeit 2023/2024 insgesamt 20 Neuproduktionen vor. Dazu komme ein Konzertprogramm mit neun Sinfoniekonzerten sowie mehreren Kammer- und Kinderkonzerten. Das Musiktheater startet am 2. September mit der Premiere von Tschaikowskys Oper «Eugen Onegin» in die neue Saison. In den Kammerspielen startet die neue Saison am 8. September mit dem Musical «Shockheaded Peter» von den Tiger Lillies.