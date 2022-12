Schlafenden Mann angezündet? 35-Jähriger vor Gericht

Er soll am Bahnhof Altona einen schlafenden Mann mit brennbarer Flüssigkeit übergossen haben: Vor dem Hamburger Landgericht muss sich von Mittwoch an ein Angeklagter wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zudem gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor.

Der 35-Jährige habe am 13. Juni dieses Jahres den Jackenärmel des vor den Herrentoiletten schlafenden, betrunkenen Mannes angezündet und sei dann weggelaufen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Das Opfer sei erwacht und habe Bier auf die Flammen schütten können. Der Mann erlitt Verbrennungen am Oberarm. Die Tat wurde laut Anklage von einem unbekannten Mittäter gefilmt.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft zündete der Angeklagte wenige Wochen zuvor an diesem Bahnhof den Schlafsack eines weiteren Mannes an. Bereits am 17. Mai soll der Angeklagte einen Kontrahenten auf der Fahrbahn am Hachmannplatz nach einer Auseinandersetzung in das Gesicht geschlagen haben.