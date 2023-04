Mann wegen Ohrfeige erschossen: Zwölf Jahre Haft

Leichtathletik: Hamburg-Marathon: Brasilianer ist Favorit auf den Sieg

Der Brasilianer Daniel do Nascimento will am Sonntag (Start 9.30 Uhr) die seit 2007 währende Siegesserie afrikanischer Läufer beim Haspa Marathon Hamburg beenden. Zwar wird der Südamerikaner mit seiner Bestzeit von 2:04:51 Stunden nur an Nummer vier der aktuellen Meldeliste geführt, rechnet sich aber Chancen aus, nach 42,195 Kilometern als Erster in das Ziel zu kommen.