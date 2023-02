Geräte für 39.000 Euro gestohlen: Reinigungskraft bereut

Landgericht: Bericht zu Polen-Besuch im Prozess gegen KZ-Sekretärin

Im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof hat das Landgericht Itzehoe über einen Besuch von zwei Richtern in dem ehemaligen Lager bei Danzig berichtet. Der Vorsitzende der Strafkammer, Dominik Groß, verlas am Dienstag ein Protokoll zu einer sogenannten Inaugenscheinnahme in der polnischen Gedenkstätte. Dazu wurden Fotos gezeigt. Groß und eine Beisitzerin hatten am Freitag in Begleitung eines historischen Sachverständigen vor allem feststellen wollen, was die Angeklagte von ihrem damaligen Arbeitsplatz in der Kommandantur aus sehen konnte.