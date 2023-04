Frau mit Messer verletzt: Lange Haftstrafe gefordert

Prozess: Schüsse auf Freund der Ehefrau: Fast fünf Jahre Haft

Nach Schüssen auf den neuen Freund seiner damaligen Ehefrau muss ein 45-jähriger Mann vier Jahre und neun Monate in Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann am 29. August 2022 bewaffnet zur Wohnung seiner damaligen Frau in Kiel fuhr, dort dem neuen Freund nachts im Hausflur auflauerte und mehrfach auf ihn schoss. Der 23-Jährige erlitt einen Handdurchschuss, Schüsse ins Bein und die Hüfte. Die Beinarterie wurde dabei nur knapp verfehlt. Der Mann leidet noch heute an den Folgen.