Ehepaar nach vorgetäuschtem Tod erneut vor Gericht

Stiftung lobt Naturfilmpreise aus: 47.500 Euro Preisgeld

Der Deutsche Wildtier-Stiftung will künftig einmal im Jahr einen Preis für die schönsten Natur- und Tierdokumentationen aus Europa vergeben. Der Naturfilmpreis European Wildlife Film Awards (EWFA) werde in sechs Kategorien verliehen, teilte die Stiftung am Freitag in Hamburg mit. Insgesamt sollen Preisgelder in Höhe von 47.500 Euro fließen. Die von einer Jury ausgewählten Filme sollen schließlich auch in der Hafencity gezeigt werden.