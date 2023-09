Apotheken am Mittwoch aus Protest teilweise geschlossen

Towers-Coach: Auftaktprogramm ist «große Herausforderung»

Für die Veolia Towers Hamburg beginnt die neue Saison in der Basketball-Bundesliga mit einer der schwerstmöglichen Aufgaben. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky muss zum Auftakt am Freitagabend (20.00 Uhr) bei den MHP Riesen Ludwigsburg antreten und reist mit einer negativen Bilanz von neun Niederlagen in den bislang neun Duellen in der BBL und im Pokal gegen den Konkurrenten an. «Es wird sehr schwierig», sagte Barloschky am Mittwoch. Mit Blick auf das bisherige Abschneiden der Towers gegen Ludwigsburg ergänzte der 35-Jährige jedoch: «Wir haben neue Spieler. Die haben mit dieser ewigen Bilanz nichts zu tun. Das ist auch nicht in deren Köpfen. Und das thematisieren wir auch nicht.»