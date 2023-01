Auto fährt in Pfandleihhaus: Fahndung mit Hubschrauber

Unbekannte wollen mit einem Auto die Eingangstür eines Pfandleihhauses im Hamburg-Harburg durchbrechen. Doch sie scheitern. Die Einbrecher sind auf der Flucht.

Drei Unbekannte haben mit einem gestohlenen Auto in ein Pfandleihhaus in Hamburg-Harburg einbrechen wollen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versuchten sie am späten Mittwochabend mit dem Wagen die mit einem Rollgitter gesicherte Eingangstür zu durchbrechen. Das Leihhaus sei zugleich ein Juweliergeschäft. Es sei den Tätern aber nicht gelungen, vollständig in das Gebäude einzudringen. Sie flüchteten ohne Beute in Richtung Harburger Ring. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat. Das Auto hatten sie nach ersten Erkenntnissen zuvor im Stadtteil Wilstorf gestohlen.

Auf Fotos war zu sehen, dass der Wagen zu einem großen Teil im Eingangsbereich des Pfandleihhauses stand. Ein Sicherheitsgitter wurde bei der Tat am Mittwochabend stark verbogen.

Zeugen waren aufgrund des lauten Knalls auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden. Sie hätten die Einbrecher noch am Tatort gesehen und einen Notruf abgesetzt, teilte die Polizei weiter mit. Rund 20 Polizeiwagen und ein Hubschrauber waren an der Suche nach den Tätern beteiligt. Sie waren den Angaben zufolge schlank und dunkel gekleidet.

Im Oktober hatten Unbekannte in Hamburg ein gestohlenes Auto in das Schaufenster der Edelboutique am Neuen Wall gefahren und hochwertige Taschen gestohlen. Mögliche Zusammenhänge würden überprüft, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Man stehe aber noch ganz am Anfang der Ermittlungen.