Einsatz gegen Drogenkriminalität in NRW: Durchsuchung

Großeinsatz gegen Drogenkriminalität in elf NRW-Städten

In einem Großeinsatz gegen organisierte Drogenkriminalität sind am Mittwochmorgen Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume vor allem in NRW durchsucht worden. Die Aktion richte sich gegen mehrere Beschuldigte, «die im Verdacht stehen, unerlaubt Betäubungsmittel anzubauen und zu vertreiben», teilten Staatsanwaltschaft Duisburg und Landeskriminalamt mit. Die Maßnahmen seien noch im Gange, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Morgen, einige Stunden nach Beginn der Aktion.