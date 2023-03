Bombenfund unter Kita-Gebäude bestätigt

2. Bundesliga: Siegesserie ein Vorteil?: Hürzeler kein Statistikfreund

Sechs Spiele, sechs Siege: Für Trainer Fabian Hürzeler haben diese Zahlen des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga aber keine große Bedeutung. «Ich bin kein Freund von Statistiken und Serien», sagte der 30-Jährige am Donnerstag. So blickt der Coach des Tabellensiebten auch vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen die SpVgg Greuther Fürth gelassen auf die tabellarische Situation. Natürlich solle das Spiel gegen die Franken gewonnen werden: «Aber was danach passiert, passiert danach und ist Zukunftsmusik», sagte Hürzeler mit einem Blick auf den Aufstiegskampf.