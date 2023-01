Achtjähriger vor Jugendnotdienst weggelaufen

Corona: Im Norden keine Maskenpflicht mehr in Bus und Bahn

In Schleswig-Holstein entfällt von Sonntag an die Pflicht zum Tragen einer Maske in Bussen und Bahnen. Aus der Pflicht wird mit Beginn des neuen Jahres eine Empfehlung. Dies hatte die schwarz-grüne Landesregierung beschlossen. Die Maskenpflicht war zum Schutz vor dem Coronavirus eingeführt worden. In Schleswig-Holsteins Nachbarländern Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern müssen im öffentlichen Personennahverkehr weiterhin Masken getragen werden, in Fernzügen und Fernbussen bundesweit, also auch in Schleswig-Holstein.