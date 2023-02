1000-Pfund-Bombe in Hamburg-Wilhelmsburg wird entschärft

Verkehr: HSV-Profi in Unfall verwickelt: Polizei ermittelt

Ein Fußballprofi des Zweitligisten Hamburger SV war am Montagabend an einem Verkehrsunfall beteiligt. «Der HSV kann bestätigen, dass ein Spieler der Rothosen am Montagabend in einen Autounfall verwickelt war, bei dem glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen sind», teilte der Verein am Dienstag mit. Ein weiterer Spieler hielt sich nach Kenntnisstand des Clubs als Beifahrer eines anderen Fahrzeugs in der Nähe des Unfallortes auf. Zunächst hatte die «Bild» von dem Vorfall berichtet.