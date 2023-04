Ein Jahr altes Mädchen bei Verkehrsunfall schwerst verletzt

Ein ein Jahr altes Mädchen ist am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) lebensgefährlich verletzt worden. Das Kleinkind sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher in Würzburg. Er sprach von «schwersten Verletzungen».