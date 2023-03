Home

Musik: Vicky Leandros gibt Zusatzkonzert in der Elphi

Mit einem Zusatzkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie beginnt die Sängerin und Entertainerin Vicky Leandros am 24. März ihre Abschiedstournee. Ihre anderen beiden Auftritte in der Elphi am 25. März (tagsüber und abends) waren rasch ausverkauft, wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts am Donnerstag mitteilte. Nach dem dreifachen Auftakt in Hamburg geht die Tournee unter dem Motto «Ich liebe das Leben!» dann im Herbst 2023 weiter.

Für Leandros, die vergangenes Jahr 70 wurde, ist die Tour ein Jubiläum und Abschied zugleich. Nach mehr als 50 Jahren im Showbusiness will sie sich nach dem letzten Konzert am 24. März 2024 in Nürnberg von der Bühne zurückziehen. Bekannt ist Vicky Leandros unter anderem für Hits wie «Ich liebe das Leben» und «Theo, wir fahr'n nach Lodz.»

