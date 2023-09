Fünf Jahre nach Schüssen auf Rockerboss: Frauen verhaftet

Bremerhaven als zweiter Standort für Konverterbau vorgesehen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Bremerhaven als zweiten Standort für den Bau von Konverterplattformen für Offshore-Windkraftanlagen bekräftigt. Habeck zeigte sich auf der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) am Donnerstag in Bremen zuversichtlich, «dass wir Konverterbau hier an der Küste im Westen und in Rostock erleben werden.» In Konverterstationen wird der Strom von Windräder gebündelt und für den möglichst verlustfreien Weitertransport zur Küste in Gleichstrom umgewandelt.