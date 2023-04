Desirée Nosbusch könnte auf soziale Netzwerke verzichten

In sozialen Netzwerken wird viel Unreflektiertes von sich gegeben. Das kann vor allem bei jungen Leuten traumatische Folgen haben, denkt Schauspielerin Desirée Nosbusch. Sie würde sich deshalb wünschen, dass es eine bestimmte Sache am besten gar nicht erst geben würde.

Die Schauspielerin Desirée Nosbusch (58, «Der Irland-Krimi») fände es gesünder, wenn es die sozialen Netzwerke gar nicht gäbe. «Gerade für junge Menschen wäre mir das lieber. Weil ich glaube, dass man eine große Lebenserfahrung mitbringen muss, um all die anonymen Äußerungen richtig zu bewerten und zu nutzen», sagte Nosbusch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Und fügte hinzu: «Denn man muss wissen, da draußen gibt es viele Menschen, die einfach Ungutes von sich geben. Und die urteilen, ohne zu wissen, was das auslösen kann.» Für Jugendliche, die noch in einer Selbstfindungsphase seien, habe das manchmal traumatische Folgen.

«Bei manchen führt es ja auch dazu, dass sie über Nacht reich werden - auch das ist eine Gefahr. Wegen dieser «Minutes of Fame» - des Berühmtseins um des Berühmtseins willen. Denn das Leben hat ja so viele andere wichtige Facetten», sagte die Schauspielerin weiter. Und auch von sich selbst könne sie nicht sagen, dass ihr ein komischer Kommentar im Netz nichts ausmache. «Ich merke, dass ich an einem Punkt bin, an dem ich immer vorsichtiger damit umgehe», sagte Nosbusch.

Der aus Luxemburg stammende «Bad Banks»-Star ermittelt als einstige Staranwältin Anna Conti im Hamburger Krimi «Conti - Meine zwei Gesichter». Der Justizthriller unter der Regie von Claudia Garde soll Auftakt einer geplanten Reihe werden, die eigens auf Nosbusch zugeschnitten ist. Der Pilotfilm läuft an diesem Freitag um 20.15 Uhr auf Arte und an diesem Sonnabend im ZDF, ebenfalls um 20.15 Uhr.