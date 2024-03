Mann nach Mord an Ehefrau zu zehn Jahren Haft verurteilt

24-Jähriger gesteht Beteiligung an Geldautomatensprengung

Mit einem umfassenden Geständnis des Angeklagten hat am Freitag vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess um die Sprengung eines Geldautomaten in Neu-Isenburg begonnen. Der 24 Jahre alte Mann räumte vor Gericht ein, an der Tat Anfang April 2019 mitgewirkt zu haben. Er habe den - bislang noch flüchtigen - Haupttäter zum Tatort gefahren, ihm die Türe aufgehalten und schließlich die vier erbeuteten Geldkassetten mit 176.000 Euro zum Fluchtauto gebracht. Für seine Dienste will er nur 5000 Euro erhalten haben. An dem Bankgebäude entstand erheblicher Sachschaden. Unter anderem stürzte bei der Detonation eine Betondecke ein. (AZ 3220 Js 257731/22)