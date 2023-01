Alter Flugzeugrumpf rollt als Schwertransport durch Hamburg

Energie: Lufthansa-Technik baut A320 zum Wasserstoff-Reallabor um

Die Wartungstochter der Lufthansa baut in den kommenden Monaten ein ausgemustertes Flugzeug der Airline zu einem Reallabor für künftige Wasserstoffantriebe in der Luftfahrt um. In die Maschine vom Typ Airbus A320, die früher über 30 Jahre unter dem Namen «Halle an der Saale» für die Lufthansa flog, sollen beispielsweise ein Flüssigwasserstofftank und eine Brennstoffzelle eingebaut werden, wie die Lufthansa Technik am Freitag in Hamburg mitteilte. Zum Reallabor gehört auch der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur am Boden. Das Flugzeug wird nicht fliegen können, könne aber «für die realitätsnahe Untersuchung von Bodenprozessen» an Standorte der Lufthansa Technik und des Flughafens geschleppt werden.