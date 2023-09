Untersuchungsgefangener tot in seiner Zelle in JVA gefunden

Zwei Spezial-Drogenscanner für Gefängnisse kommen

Mit neuen Geräten will Thüringen gegen Drogenschmuggel in Gefängnissen vorgehen. Zwei solcher mobilen Drogenscanner sollen demnächst in den Justizvollzugeinrichtungen genutzt werden können, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Dafür stünde ein mittlerer fünfstelliger Betrag bereit, hieß es aus dem Ministerium auf Anfrage. Die Mietgeräte erinnern nach Ministeriumsangaben optisch an Scanner, wie man sie vom Flughafen kenne. Ab wann genau der Einsatz erfolge, sei noch nicht klar.