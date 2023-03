Ladendieb verletzt Mann mit Messer: Zeugen gesucht

Bei seiner Flucht aus einem Discounter in Lübeck hat ein Ladendieb einen Kunden schwer mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt - nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Wie die Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in Lübeck am Mittwoch mitteilten, hatte am Montagabend zunächst eine Kundin beobachtet, wie ein Mann Waren in seinen Rucksack steckte. Eine Verkäuferin sprach den 41-Jährigen an der Kasse an, woraufhin er aus dem Geschäft flüchtete. Mehrere Kunden versuchten, den Mann aufzuhalten, bis er im Gerangel plötzlich ein Messer zückte und einen 40-Jährigen schwer verletzte. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht und operiert werden.

Streifenpolizisten nahmen den Tatverdächtigen bei einer sofort eingeleiteten Fahndung fest. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Auch eine Begleiterin, die vor dem Laden auf den 41-Jährigen gewartet hatte, wurde aufgegriffen und befragt.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere ein junger Mann, dessen Jacke beschädigt wurde, sowie ein älterer Herr, der Teil des Gerangels wurde, werden gebeten, sich zu melden.