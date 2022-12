Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der Autobahn 1

Vorpommern-Greifswald: Sportwagenfahrer will helfen: Auto nach Unfall demoliert

Seine Hilfsbereitschaft hat einem Autofahrer in Rollwitz (Vorpommern-Greifswald) einen Auffahrunfall und Verletzungen eingebracht. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wollte der 59-Jährige am Sonntag einem Bekannten helfen, der wenige Minuten vorher in der Gegenrichtung einen Unfall gehabt hatte. Der 59-jährige Sportwagenfahrer wendete im Ort, fuhr kurz zurück, aber als er an der Unfallstelle halten wollte, fuhr eine andere Autofahrerin mit ihrem Wagen von hinten auf. An beiden Wagen entstand größerer Schaden, beide Beteiligte wurden verletzt.