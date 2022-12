Großer Poetry Slam in der Elbphilharmonie am 5. Januar

Basketball: Towers-Coach lobt Team trotz sechster Niederlage

Die sechste Niederlage in Serie ist eine, die den Veolia Towers Hamburg Mut macht. Angesichts des Mini-Kaders von nur noch neun Profis im Eurocup-Spiel bei Paris Basketball überwogen bei den Hanseaten trotz des 84:87 (43:33) die positiven Aspekte. «Ich bin sehr stolz auf den Geist meines Teams. Trotz all der schwierigen Umstände, uns haben drei wichtige Spieler gefehlt, haben wir genau das getan, was wir konnten», sagte Cheftrainer Raoul Korner am Mittwochabend zum Auftreten seiner dezimierten Mannschaft. Der Österreicher hatte kurzfristig auch auf Marvin Clark und Seth Hinrichs verzichten müssen. Der ebenfalls erkrankte Lukas Meisner war gar nicht erst mitgereist.