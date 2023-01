HSV-Sprinter starten in Mannheim in kurze Hallensaison

Die Hamburger Topsprinter Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah starten am Sonntag in Mannheim in die Hallensaison. Allerdings wollen beide nur wenige Wettkämpfe in den kommenden Wochen bestreiten. Höhepunkt für das Duo vom Hamburger SV sind die deutschen Meisterschaften am 18. und 19. Februar in Dortmund.

HSV-Leichtathlet Owen Ansah startet am Sonntag in die Hallen-Saison. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Ansah, der im vergangenen Jahr über 200 Meter triumphiert hatte, kündigte allerdings an, sich in diesem Winter nur auf die 60 Meter zu fokussieren und auf eine Titelverteidigung über 200 Meter zu verzichten. Seine Vorbereitung bezeichnete der WM- und EM-Teilnehmer von 2022 als insgesamt sehr gut. «Ich konnte mich verletzungsfrei auf die Saison einstellen», sagte der 22-Jährige auf Nachfrage. Sein Hauptaugenmerk liege aber nicht auf Hallen-Wettkämpfen. Ansah-Peprah, Hallen-Meister im Sprint, konzentriert sich ebenfalls nur auf die 60 Meter. Ziel in der Vorbereitung sei es gewesen, die Kraftwerte zu verbessern, sagte der 23-Jährige. «Also haben wir sehr viel Athletik- und Krafttraining gemacht, dazu kam dann der große läuferische Part.» Geplante Wettkämpfe des Duos sind neben Mannheim und der DM noch in Düsseldorf (29. Januar), im französischen Val-de-Reuil (4. Februar) und in Berlin (10. Februar).

