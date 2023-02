Gedenken zum Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine

Politik: Schutzprogramm für Menschenrechtsverteidiger Landtagsthema

Wer in Worten oder Taten die Menschenrechte verteidigt, kann in vielen Ländern der Welt in große Gefahr geraten. Für solche Menschen möchte der SSW in Schleswig-Holstein ein Schutzprogramm einrichten. Der Landtag debattiert heute darüber. Die Landesregierung solle prüfen, ob sich dazu ein Stipendium in Anlehnung an die Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte anbietet. So könnten einzelnen Menschen für eine begrenzte Zeit in Schleswig-Holstein aufgenommen werden.