Experimentierklausel soll Schulen mehr Freiraum geben

Unfälle: Motorradfahrer stirbt auf A25 in Hamburg

Ein Motorradfahrer ist auf der A25 in Hamburg tödlich verunglückt. Der Unfall habe sich am späten Mittwochabend im Südosten der Stadt zwischen den Anschlussstellen Neuallermöhe-West und Nettelnburg ereignet, teilte ein Sprecher der Polizei am Abend mit. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr das Motorrad wohl auf ein Auto auf. Nähere Angaben zu den am Unfall beteiligten Menschen machte die Polizei nicht. Vor Ort liefen am Abend die Ermittlungen zur genauen Unfallursache. Die A25 blieb für die Arbeiten an der Stelle in Fahrtrichtung Stadtzentrum gesperrt.