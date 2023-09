Enkel tötet 100-Jährige mit Beil - Sieben Jahre Haft

Sebauer erhält Debütpreis des Harbour Front Festivals

Der diesjährige Debütpreis des Harbour Front Literaturfestivals geht an die in Hamburg lebende Österreicherin Johanna Sebauer für ihren ersten Roman «Nincshof». Das teilte eine Sprecherin des Literaturfestivals am Donnerstag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am Sonntag im Thalia Theater in der Hamburger Innenstadt übergeben. Die Jury sieht den Roman als einen «Höhepunkt der tiefsinnigen Heiterkeit, wie er in der deutschsprachigen Literatur selten vorkommt». Die 35 Jahre alte Johanna Sebauer erzählt in ihrem Debüt die Geschichte des fikiven Dorfes «Nincshof». Die Bürgermeister und seine Helfer möchten das an der österreichisch-ungarischen Grenze verortete Dorf aus dem Bewusstsein der Menschen verschwinden lassen.