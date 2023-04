Überraschung im Prozess um Tod von Kind: Urteil verschoben

Schifffahrt: Kreuzfahrtsaison in Kiel beginnt

In Kiel beginnt heute die diesjährige Kreuzfahrtsaison. Am Mittag wird am Ostseekai die 218 Meter lange «Balmoral» mit knapp 1000 Gästen an Bord erwartet. Das 1988 in den Dienst gestellte Schiff ist auf dem Weg von Hamburg nach Rostock-Warnemünde. Insgesamt stehen im Kieler Seehafen in diesem Jahr 221 Anläufe von 38 Kreuzfahrtschiffen an. Das größte ist nach Angaben des Seehafens die 337 Meter lange «Aidanova» mit einer Bruttoraumzahl (BRZ) von 183.900. Die BRZ gibt die Größe eines Schiffs an. Saisonschluss ist diesmal erst am 29. Dezember. Im Jahr 2022 hatten in Kiel 244 Mal Kreuzfahrer festgemacht. Die Schiffe hatten insgesamt 836.000 Urlauber an Bord.