Lahn-Dill-Kreis: Mann bei Streit mit Stichen schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Streit im Lahn-Dill-Kreis mit Messerstichen schwer verletzt worden. Er sei notoperiert worden, aktuell bestehe keine Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 34-Jährige war am Samstagabend mit einem 20-Jährigen in Sinn-Edingen aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten, es kam zu einem Gerangel. Eine Angehörige des in Katzenfurt lebenden Opfers griff ein, daraufhin flüchtete der Täter. Er wurde kurz darauf festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Das Opfer hatte eine Kopfverletzung und zwei Stiche am Oberkörper erlitten. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

