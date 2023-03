Mann nach Erpressung mit Messer vorläufig festgenommen

Landgericht: Prozess um Geiselnahme: Angeklagter muss in Psychiatrie

Im Prozess um die Geiselnahme einer jungen Frau hat das Landgericht München I die Unterbringung des Angeklagten in einer Psychiatrie angeordnet. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 26-Jährige mit vorgehaltenem Messer in München in das Auto einer Frau einstieg und sie zwang, auf das Gelände einer stillgelegten Fabrik zu fahren, wie ein Sprecher am Montag mitteilte. Dort versuchte der Angeklagte, die Frau zu vergewaltigen, bevor sie nackt durch den Schnee fliehen konnte.