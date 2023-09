Drogenrazzia in drei Bundesländern: 400 Beamte im Einsatz

Zwei Männer nach Drogenfunden in Untersuchungshaft

Nach dem Fund größerer Drogenmengen in Niedersachsen und Hamburg sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Der 27 Jahre alte Hauptbeschuldigte aus Buchholz sowie ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen waren am Sonntag vorläufig festgenommen worden. Wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge kamen beide in eine Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.