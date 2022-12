Home

Kriminalität: Bundespolizei verhaftet zweifach Gesuchten am Bahnhof Kiel

Eine Polizeistreife in Kiel hat bei einer Kontrolle einen 65-Jährigen festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Bei einem Haftbefehl ging es um gefährliche Körperverletzung, wegen der er zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden war, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Davon seien noch 699 Tage offen gewesen, die der 65-Jährige nun in der JVA Kiel absitzen müsse. Der Mann war den Beamten der Bundespolizei am Dienstagvormittag am Bahnhof Kiel aufgefallen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stießen sie auf die Haftbefehle. Bei dem zweiten ging es um unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.

